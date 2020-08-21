Президент Ильхам Алиев: Cегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Cегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе ознакомления со строительством 330/220/110-киловольтной электроподстанции «Гобу» передающей мощностью 1000 мегаватт, а также заложения фундамента электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт.

«Могу отметить, что, несмотря на негативное влияние пандемии на экономику, можно сказать, всех стран, - в некоторых развитых странах экономический спад находится даже на уровне 10-15-20 процентов, - в Азербайджане за 7 месяцев этого года экономическая ситуация, считаю, удовлетворительная, экономика сократилась всего на 2,8 процента. Однако следует также учесть, что цены на нефть упали, и это оказывает негативное влияние на наше экономическое развитие. Одновременно в результате соглашения ОПЕК+ несколько сократилась и наша добыча. А в промышленной сфере, в том числе в ненефтяной промышленности, есть рост, и этот рост за 7 месяцев нынешнего года составил 13 процентов. Вот они - сегодняшние азербайджанские реалии», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, мы максимально используем и должны использовать свой энергетический потенциал.

«Отрадно, что сегодня крупнейшие энергетические компании мира проявляют интерес к производству возобновляемых видов энергии в Азербайджане, и этот интерес уже реализуется. В начале года с двумя крупными международными компаниями были подписаны соответствующие документы о строительстве солнечной и ветряной электростанций генерирующей мощностью 440 мегаватт», - сказал он.

Как отметил глава государства, создание в Азербайджане возобновляемых видов энергии мощностью 440 мегаватт, причем реализация этого без вложения Азербайджанским государством ни одного маната, - это проявление доверия к нам, а также веры в стабильное будущее, развитие Азербайджана.

«В то же время хотел бы сообщить местным и иностранным компаниям, что мы намерены продолжить работу, связанную с производством традиционных видов энергии. Мы приглашаем иностранных и местных инвесторов к строительству теплоэлектростанций. В том числе хотим привлечь их к строительству гидроэлектростанций и других станций возобновляемой энергии. Считаю, что если такой интерес возникнет, то этот вопрос очень быстро может найти решение, потому что сегодня в Азербайджане проводится очень большая работа в области инвестирования, в Азербайджане улучшается бизнес-среда», - сказал Президент Ильхам Алиев.