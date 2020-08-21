Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился со строительством подстанции "Гобу" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился со строительством 330/220/110-киловольтной подстанции "Гобу" мощностью 1000 мегаватт.
Как сообщает Trend, глава государства также заложил фундамент электростанции "Гобу" мощностью 385 мегаватт.
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