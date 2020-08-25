В Азербайджане выделены средства на устранение ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате обстрела ВС Армении

Политика 25 августа 2020 15:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане выделены средства на устранение ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате обстрела ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о выделении средств для принятия дополнительных мер по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению Товузского района Азербайджана в результате обстрела армянскими вооруженными силами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно распоряжению, с целью устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению Товуза в результате обстрела ВС Армении , из резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год, Исполнительной власти Товузского района выделены средства в размере 450 тысяч манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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