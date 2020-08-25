Президент Ильхам Алиев: Соревнования «Кубок моря» будут служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют

БАКУ /Trend/ - 25 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу.

Trend представляет некоторые моменты из выступлений Президента Ильхама Алиева на встрече.

Президент Ильхам Алиев: «Сегодня в Баку открывается соревнование «Кубок моря», которое является частью Армейских игр. Как вы знаете, Азербайджан традиционно участвует в Армейских играх и традиционно принимает соревнования «Кубок моря». Думаю, что эти соревнования будут и дальше служить делу укрепления сотрудничества между всеми странами, которые в них участвуют».

«Наши танкисты участвуют в танковом биатлоне. Это хорошая возможность увидеться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с перспективой нашего сотрудничества в военной сфере».

«Буквально недавно у меня состоялся телефонный разговор с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Во время разговора мы обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью, региональной проблематикой».