Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции

Политика 27 августа 2020 12:49 (UTC+04:00)
Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции

БАКУ /Trend/ - Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости, сказал министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Азербайджан и Турция являются братскими государствами и всегда будут ими», - сказал Акар.

Он отметил, что Турция решительно осуждает агрессивную политику Армении против Азербайджана, и весь мир должен знать, что Турция не оставит Азербайджан без поддержки.

«Армения действует в регионе не в одиночку и получает поддержку из ряда зарубежных стран», - сказал Акар.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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Турция всегда на стороне Азербайджана, на стороне справедливости - министр обороны Турции
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