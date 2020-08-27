Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо.

"Глубокоуважаемая Мехрибан Ариф гызы.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и воплощения в жизнь всех планов и начинаний.

Политическая грамотность и управленческий талант в сочетании с природным обаянием позволяют Вам с успехом совмещать деятельность на посту Первого вице-президента Азербайджанской Республики с многоплановой работой во главе Фонда Гейдара Алиева.

Вы по праву пользуетесь заслуженным уважением не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Пользуясь случаем, благодарю Вас за всемерную поддержку и неоценимый вклад в развитие дружественных связей и делового партнерства Астраханской области и Азербайджана. Убежден, что и в будущем совместными усилиями мы будем приумножать традиции взаимного уважения и доверительного сотрудничества.

Всего Вам самого доброго, счастья, удачи, неиссякаемого оптимизма, дальнейших успехов в благородном деле служения народу Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.