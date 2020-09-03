О фактах заселения оккупированных территорий со стороны Армении следует информировать международные организации — эксперт

БАКУ /Trend/ - В результате политики царской России по переселению армян из Ирана, Сирии, Ливана и Турции на территорию современной Армении 200 лета назад было создано марионеточное государство. ООН, Минская группа ОБСЕ и другие международные организации также однозначно подтверждают в заявлениях и определенных постановлениях, что территории, оккупированные Арменией, являются законной территорией Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend руководитель Информационно-аналитического центра "Ресурс", политический эксперт Расим Гулиев.

По его словам, выражая протест против политики заселения, проводимой Армении, азербайджанское государство должно документировать каждый факт и направлять их во все международные организации.

"На сегодня есть четыре резолюции ООН, требующие безоговорочного вывода армянской армии с территорий Азербайджана и освобождения оккупированных территорий. К сожалению, эти постановления все еще не выполнены. Тем не менее, данные резолюции остаются в силе. В этом контексте я считаю, что официальный Баку должен документировать каждый факт по отдельности и представлять их всем международным организациям, включая ООН. В будущем, когда мы освободим наши оккупированные земли, они послужат юридической основой в наших руках. Таким образом мы уже сейчас должны оформлять и представлять в соответствующие международные организации юридические документы о том, как мы будем обращаться с иностранными гражданами, заселенными в оккупированном Нагорном Карабахе. Последние события в мире показывают, что азербайджанское государство, как и говорил глава государства в своих выступлениях, готово освободить свои земли. Для этого есть все правовые основы и реальные возможности азербайджанской армии. Однако следует ждать подходящего с политической точки зрения момента. Разумеется, до этого осталось совсем немного времени", - подчеркнул Расим Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)