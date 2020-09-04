Позиция Президента Азербайджана, продемонстрированная на встрече с послом Греции - еще один образец турецко-азербайджанской дружбы и братства - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция - дружественные, братские страны, которые всегда поддерживают позиции друг друга. Турции всегда рядом с Азербайджаном, точно также Азербайджан демонстрирует то, что он, не колеблясь, всегда рядом с Турцией.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции, Президент Ильхам Алиев еще раз открыто довел до сведения дипломата позицию Азербайджана: «Глава государства заявил, что Азербайджан решительно поддерживает позицию Турции в вопросе Восточного Средиземноморья. Эта позиция — еще один пример дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией. На саммите, посвященном пятилетию программы «Восточное партнерство» с участием глав государств и правительств в Праге 24 апреля 2014 года, Президент Ильхам Алиев жестко ответил на нападки тогдашнего президента Армении Сержа Саргсяна на Турцию. Эта решительная позиция Азербайджана была высоко оценена официальными лицами Турции. Министр иностранных дел Турции Мёвлют Чавушоглу выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что Турция никогда не сомневалась в поддержке Азербайджана, и всегда без колебаний будет поддерживать Азербайджан: «Одна нация, два государства!».

Депутат также добавила, что в ходе встречи с послом Греции глава государства выразил решительную позицию в связи с военным сотрудничеством между Грецией и Арменией, которое справедливо вызывает серьезную обеспокоенность в Азербайджане: «Армения около 30 лет удерживает под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель. Факт оккупации отражен в документах, принятых международными организациями, в частности СБ ООН, в которых Армения признана страной-оккупантом. Поэтому военное сотрудничество Греции с Арменией должно расцениваться как поддержка оккупанта и оккупации, и это, естественно, серьезно беспокоит Азербайджан. Президент Ильхам Алиев открыто довел до сведения посла позицию нашей страны по обоим вопросам. Надеемся, что греческая сторона, учитывая справедливость позиции Азербайджана, прекратит военное сотрудничество с Арменией-оккупантом. Это сотрудничество не принесет никакой пользы греческой стороне, поскольку сегодня в военной сфере, как и во всех других сферах в Армении, царит упадок и произвол. В таком случае какая польза может быть от сотрудничества с Арменией, что может дать другому государству страна, которая сама в упадке? Считаю, что Греция получит больше пользы, если подумает об этом и пересмотрит военное сотрудничество с Арменией».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)