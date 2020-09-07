Азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня в мире вряд ли найдутся еще две станы настолько близкие друг к другу как Азербайджан и Турция. Отношения между двумя государствами обусловлены близостью наших народов, исторически связанных общими национальными, духовными и культурными ценностями.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Нагиф Гамзаев.

По его словам, заявление Великого лидера тюркского мира Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль", девиз Общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" - безусловное подтверждение нерушимости, необратимости азербайджано-турецких отношений.

"Турция была первой страной, признавшей Азербайджан после восстановления независимости. Отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на основе исторической дружбы, взаимного доверия, искренних отношений и сотрудничества на высоком уровне крепнут изо дня в день. Тот факт, что наши народы имеют одни корни, язык, религию, культуру и многое другое, всегда делал наши страны родными друг другу, вместе делили радости и горести. Турция всегда поддерживала шаги, предпринимаемые Азербайджаном на пути государственного строительства, возвышала голос истины от имени Азербайджана на мероприятиях, в которых участвовали крупные державы, и такой же шаг был твердо предпринят с нашей стороны.

Второго сентября, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греции в стране, Президент Ильхам Алиев отметил, что одним из факторов, осложняющих отношения Азербайджана с Грецией, являются ее отношения с нашим стратегическим союзником, братской Турцией, которые имеют противоречивые и конфликтные элементы. "Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев.". Именно поэтому в результате правильной, целенаправленной политики, проводимой руководством обеих стран, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией продолжается на самом высоком уровне во всех сферах, включая политическую, экономическую, энергетическую, транспортную, торговую, гуманитарную, региональную безопасность, военную и другие", - сказал глава государства.

Военное сотрудничество в азербайджано-турецких отношениях развивается по восходящей. Проведение в Азербайджане с 29-го июля по 10-е августа азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран, которые состоялись в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией согласно годовому плану, является проявлением дружбы и братства. Принимая делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром 13 августа, Президент Ильхам Алиев отметил, что эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Глава государства сказал: "Это – традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства"

Начало последних учений после событий в Товузе, участие большего количества личного состава и длительность учений серьезно встревожили правительство Армении и покровителей страны-агрессора. Сразу после военного столкновения на армяно-азербайджанской границе через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана в Армению из России было транспортировано свыше 500 тонн грузов военного назначения. В то же время формирование "добровольцев" за счет террористов и наемников из разных стран показывает, что Армения ориентирована не на достижение мира, а готовится проводить злокозненную политику. Тот факт, что после всех событий премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз посетил оккупированные территории Азербайджана и провел совещание с генералами, является яркой демонстрацией грубого нарушения им международного права.

Те, кого беспокоят военные отношения между Турцией и Азербайджаном, забывают, что эти отношения основаны на ряде нормативных правовых актов. Такие успешные учения, как EFES, "Анатолийская Анка", "Зимние учения", "Анатолийская звезда", "Эрджиес-2019", "Анатолийский орел", "Мустафа Кемаль Ататюрк", "Непоколебимое братство", "ТурАз Гарталы " проводятся уже несколько лет.

Совместные военные учения, способствующие развитию военного сотрудничества , в том числе в области оборонной промышленности, обмен опытом между вооруженными силами направлен не только на укрепление азербайджанской армии, но и на обеспечение мира и безопасности в регионе", - добавил Нагиф Гамзаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)