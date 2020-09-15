Азербайджан преподает миру уникальный урок толерантности

Политика 15 сентября 2020 14:55 (UTC+04:00)
Азербайджан преподает миру уникальный урок толерантности

БАКУ/Trend/ - Ровно 10 лет тому назад была организована экспедиция по реставрации жемчужины исторической Кавказской Албании — церкви в селении Киш Шекинского района. В экспедиции приняли участие историки, археологии, ученые сотрудники Академии Наук Азербайджана, а также специалист по древнему христианству, этнический удин покойный Жора Кочари.

Эта экспедиция — поистине историческое событие, так как Азербайджан не только реставрировал и вернул малочисленным, находящимся на грани вымирания христианам-удинам их родную Кишскую церковь, но и подарил этому народу уверенность в будущее. Уникальность ситуации с удинами в том, что Азербайджан с преобладающим мусульманским населением, вернул церковь христианскому удинскому народу, в то время, как декларирующая себя «древне христианской цивилизацией» Армения, сделала и сегодня делают все для ассимиляции этого народа, с последующим присвоением исторического наследия Кавказской Албании и захватом церквей Эчмиадзином.

К сожалению частично это удалось в Нагорном Карабахе, где потомки коренных жителей древней Кавказской Албании удины практически ассимилированы усилиями переселенных из Ирана и Турции хаев-армян. В целях захвата албанского наследия армянские ученые отрицают этническую самобытность исторической Кавказской Албании, не признают удин в качестве отдельной национальности. Лишенные чувства христианского милосердия церковники Эчмиадзине без зазрения совести объявляют любую албанскую церковь на Кавказе «армянской». Занятые мифотворчеством армянские ученые, не гнушаясь откровенной ложью, утверждают, что армяне на Кавказе первыми приняли христианскую религию.

Между тем известно, что истоки Албанской церкви зародились в I в. под влиянием апостолов Варфоломея и учеником апостола Фадеея - Елисея. Проповеди апостола Варфоломея имели место в Ордубаде в I в. н.э., а Елисея - также в I в.в местечке Киш (в Шекинском районе, на северо-западе страны), где "он основал первую церковь, которая является первопрестольным истоком церквей албанских", как говорится в книге албанского автора Моисея Каланкатуйского. В архивах хранится письмо карабахских меликов, адресованное Петру I , где сказано: "мы - албанцы и по нации утийцы".

Данное документальное подтверждение говорит о том, что впервые на Кавказе христианство пустило корни именно в исторической Албании, существовавшей на территории современного Азербайджана. Чем детальнее и систематически воссоздаётся доисламский период истории и культуры Азербайджана, тем явственнее ощущается необходимость обращения к ее истокам – к истории и культуре Кавказской Албании. В настоящее время при поддержке фонда Гейдара Алиева реставрируется удинская церковь "Булун" в селе Нидж Габалинского района.

Азербайджан вносить неоценимый вклад в дело сохранения исторического наследия мировой цивилизации, восстанавливая древнехристианские церкви, в то время, как Армения, огульно претендующая на звание древнехристианской, беззастенчиво выдает албанские церкви за свои и повсеместно варварски разрушает мусульманские святыни. Азербайджан и населяющие его народы являются наследниками Кавказской Албании и последующих государственных образований на его территории. Мы живем в уникальной стране множества религий — зороастризма, иудаизма, христианства, ислама, и своим бережным подходом к вопросу восстановления религиозных прав малочисленного народа христиан-удин Азербайджан преподает миру уникальный урок беспрецендентной толерантности.

Директор Экспертного совета

Baku Network

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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