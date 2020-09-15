В Азербайджане прошло первое заседание Комиссии по борьбе с коррупцией в новом составе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с масштабными реформами, проведенными под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в сфере государственного управления, изменениями в законодательной, исполнительной и судебной власти, в 2020 году обновился состав Комиссии по борьбе с коррупцией.

Как передает во вторник Trend, первое заседание Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджана в обновленном составе прошло 15 сентября в видеоформате. На заседании председатель Администрации Президента Азербайджана Самир Нуриев был избран председателем комиссии.

В своем выступлении председатель Комиссии Самир Нуриев довел до сведения участников мероприятия основные задачи Комиссии для достижения целей, определенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в области борьбы с коррупцией. Самир Нуриев отметил, что опыт Азербайджана в борьбе с коррупцией носит систематический, всесторонний и новаторский характер. Важной частью стратегии развития Азербайджана, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является решительная борьба с коррупцией. В соответствии с политической волей Президента Азербайджана Ильхама Алиева определены новые стратегические взгляды и задачи в этой сфере, борьба с коррупцией вышла на качественно новый уровень, и в результате успешной экономической, правовой и социальной политики в Азербайджане сформировалась прозрачная система общественных отношений. Обеспечение эффективности государственного управления, применение принципов открытого правительства, развитие электронных услуг - в числе основных направлений государственной политики. В целях дальнейшего повышения прозрачности деятельности государственных органов необходимо расширить применение механизмов общественного контроля и обеспечить эффективность общественных советов. Председатель Комиссии подчеркнул, что необходимо выдвижение новых инициатив для внедрения эффективных механизмов в соответствии с современными вызовами в борьбе с коррупцией. Меры, принимаемые в этой сфере, должны быть направлены на выявление причин случаев, создающих условия для коррупции и создание эффективных механизмов предотвращения подобных негативных случаев.

В ходе заседания была рассмотрена проделанная по сей день работа в сфере борьбы с коррупцией, и в целях определения единой стратегической рамки мер, которые должны быть реализованы в этой области в ближайшие годы, определения приоритетов и обеспечения соответствия этих мер курсу реформ, проводимых в стране, были обсуждены основные направления нового Национального плана действий, даны поручения по подготовке проекта Плана.

На заседании были заслушаны отчеты о предварительном следствии и розыскных мероприятиях, проводимых в местных исполнительных органах в связи с коррупционными преступлениями и другими преступлениями против служебных интересов, были обсуждены предложения по повышению прозрачности в этой сфере и устранению случаев, способствующих коррупции.

Помимо этого, в ходе заседания разрешен ряд вопросов, связанных с организацией работы Комиссии, назначен новый секретарь, решено сформировать три рабочие группы при Комиссии (Рабочая группа по усовершенствованию законодательства, Рабочая группа по образованию и просвещению, Рабочая группа по борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма).

Обсуждены вопросы международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, учитывая значимость этого сотрудничества утверждены составы делегаций, которые будут представлять Азербайджан в мероприятиях в рамках Стамбульского плана действий Сети по борьбе с коррупцией

для Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также в Группе государств по борьбе с коррупцией Совета Европы

Выступившие на заседании члены Комиссии подчеркнули, что дальнейшее расширение внедрения принципов открытости и подотчетности для обеспечения верховенства закона и прозрачности в деятельности государственных органов имеет особое значение. Была отмечена необходимость расширения использования ИКТ и инновационных решений для оперативного предоставления государственных услуг гражданам в условиях, исключающих случаи коррупции. В целях обеспечения общественного контроля был рассмотрен ряд мер, как то: усовершенствование применения имеющихся механизмов, расширение сотрудничества с институтами гражданского общества, поддержка НПО, действующих в сфере борьбы с коррупцией, и вопрос повышения их роли в принятии общественно значимых решений. Были отмечены необходимые направления для усовершенствования законодательства, а также подчеркнута важность продолжения просветительских мероприятий.

Был также утвержден рабочий план Комиссии на последующий период.