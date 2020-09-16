БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турцию связывают крепкие братские узы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран в ходе вебинаре "Региональная геополитическая поляризация и турецко-азербайджанские отношения", который состоялся 16 сентября при совместной организации Центра анализа международных отношений и Центра стратегических исследований министерства иностранных дел Турции.

По его словам, Азербайджан и Турция совместно борются со всеми формами терроризма.

"Выражаем признательность Азербайджану за поддержку в борьбе с FETÖ. Мы вместе и в борьбе с пандемией COVİD-19, и всегда будет рядом с Азербайджаном. Братство Азербайджана и Турции является гарантом безопасности в регионе", - сказал Явуз Селим Кыран.

По его словам, поддержка позиции Турции, которую продемонстрировал Президент Ильхам Алиев, принимая посла Греции, является высочайшим примером братства между Азербайджаном и Турцией.

Заместитель МИД Азербайджана Халаф Халафов, в свою очередь отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией успешно продолжается по всем направлениям.

По его словам, братство Турции и Азербайджана служит укреплению морального единства во всем тюркском мире.

Халафов отметил, что сотрудничество между двумя братскими странами также вносит свой вклад в стабильность и безопасность региона.

"Совместно реализованные транснациональные проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийский проект, наряду с улучшением благосостояния наших народов, также вносят свой вклад в региональные и глобальные процессы развития. Успешная реализация транснациональных проектов открывает новые возможности для экономического сотрудничества между двумя странами", - сказал Халаф Халафов.

Он подчеркнул, что уровень азербайджано-турецких связей никогда ранее не был таким высоким, как сейчас. На этом высоком уровне осуществляется и военное сотрудничество между двумя братскими странами.

"Для этого имеется необходимая правовая база. Проведение последних совместных учений внесло важный вклад в повышение боеготовности армий обеих стран. Наши страны также тесно сотрудничают и в рамках международных и региональных организаций", - отметил Халафов.

Замминистра добавил, что в 2019 году товарооборот между двумя странами увеличился на 33 процента, и, несмотря на пандемию COVİD-19, рост товарооборота продолжился и в этом году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)