Созерцательная позиция сопредседателей МГ ОБСЕ еще более обостряет ситуацию — депутат

БАКУ /Trend/ - Со дня провокации, совершенной 12 июня армянскими вооруженными силами в Товузском направлении границы с Азербайджаном, когда было обстреляно мирное азербайджанское население, прошло около трех месяцев. Однако сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в переговорах по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, соизволив обратить внимание на факт напряженности на границе по прошествии немалого времени , наконец проводят «интенсивные консультации» в Париже.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев.

Депутат напомнил, что азербайджанское общество обеспокоено тем, что Минская группа ОБСЕ в той или иной форме не осудила захватническую политику Армении, не выразила протест против того, что она незаконно заселяет оккупированные азербайджанские территории: «На своих «интенсивных консультациях» сопредседателями Минской группы ОБСЕ призывали глав МИД Азербайджана и Армении приступить в ближайшие недели к переговорам без предварительных условий. В своем обращении сопредседатели отметили, что « уделив особое внимание напряженности, возникшей в июле на армяно-азербайджанской границе, обсудили ситуацию в регионе». Сопредседатели в отдельности провели телефонную беседу с министром Джейхуном Байрамовым и министром Зограбом Мнацаканяном. В телефонной беседе обоим министрам было сделано предложение в предстоящие недели четче выразить свои позиции, и с целью возобновления субстантивных переговоров без предварительных условий принять участие в индивидуальных встречах с сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

Хамзаев подчеркнул, что непринятие Минской группой ОБСЕ конкретного решения в связи с незаконными действиями Армении — страны, признанной международным сообществом захватчиком и агрессором, подрывает авторитет деятельности сопредседателей и сводит к нулю доверие к этой структуре: «Несмотря на четыре резолюции СБ ООН, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, эта страна продолжает удерживать под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана. Резолюции СБ ООН обязательны к исполнению с юридической точки зрения. Но, несмотря на это, Армения все еще не привлечена к ответственности за их невыполнение. Еще одной явной неудачей сопредседателей Минской группы ОБСЕ является необеспечение их исполнения».

По словам депутата, иссякла вера в то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ объективно отнесутся к вопросу, начнут делать различие между агрессором и стороной, подвергшейся агрессии, и дадут правовую оценку вопросу: «События в Товузе, переселение ливанских и сирийских армян в Нагорный Карабах, продолжение Арменией захватнической политики, все это должно быть решительно и однозначно осуждено сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Созерцательная позиция сопредседателей лишь обостряет ситуацию».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)