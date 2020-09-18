Смягчение меры пресечения для Тофига Ягублу — очередное проявление гуманного отношения государства к гражданину — зампред партии

БАКУ /Trend/ - Решение поместить Тофига Ягублу под домашний арест вместо обычного достойно похвалы. На мой взгляд — это яркое проявление политики Азербайджана, основанной на гуманизме.

Об этом в пятницу сказал Trend заместитель председателя партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

Он напомнил, что председатели партий, представители интеллигенции, известные общественные деятели обратились к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой о замене меры пресечения в отношении Ягублу.

"В период нахождения в следственном изоляторе для Тофига Ягублу в соответствии с законодательством на должном уровне были обеспечены достойные бытовые условия, его права не ограничивались, регулярно организовывались встречи и поддерживалась телефонная связь с членами семьи и адвокатами. Были созданы условия для того, чтобы представители азербайджанского офиса Международного комитета красного креста встретились с ним. Для поддержания его здоровья под контролем он был помещен в медпункт СИЗО, состояние здоровья Ягублу было стабильным. В то же время, по его желанию были созданы условия для того, чтобы знакомый ему гражданский врач Адиль Гейбулла занимался его лечением и контролировал состояние его здоровья.

Чтобы в состоянии здоровья Ягублу не возникли проблемы по его личной просьбе, а также рекомендации его врача Адиля Гейбуллы, он был переведен в клинику City Hospital. Однако несмотря на это, представители " пятой колонны", некоторые интернет-ресурсы, в частности, находящиеся в Америке, видимо, были заинтересованы в том, чтобы процесс затянулся. Они бы хотели, чтобы Тофиг Ягублу вообще распрощался с жизнью, с тем, чтобы использовать его смерть в своих политических целях.

Попытка радикальной оппозиции истолковать решение о переводе Ягублу под домашний арест как свою "победу", их незаконные призывы в попытке исказить суть события, показывают, что человеческая жизнь не имеет цены для таких людей, занятие которых состоит из одной клеветы и злословия в социальных сетях. В частности, во главе этой кампании председатель ПНФА Али Керимли, а также Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Севиндж Османгызы. Эти люди совершенно не желали чтобы Ягублу был свободен. Во имя своих личных целей они готовы переступить через самые высшие принципы морали.

Тофиг Ягублу больше находится под воздействием Али Керимли. Вновь хочу воздать хвалу решению о его переводе под домашний арест, расцениваю это как проявление гуманного отношения государства к своему гражданину", - сказал Ордуханлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)