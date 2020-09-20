"Контракт века" - крупнейший исторический документ, который способствует дальнейшему развитию Азербайджана и увековечиванию его независимости

БАКУ /Trend/ - "Контракт века" - это крупнейший исторический документ в истории современного Азербайджана, который способствует дальнейшему развитию страны и увековечиванию его независимости. Если Азербайджан в 1991 году после распада Советского Союза официально объявил о своей независимости, то "Контракт века" был практическим и вечным выражением этой независимости. Потому что Азербайджан всегда был богат углеводородными ресурсами. Доходы от нефти, добытой в советское время, направлялись вовсе не на развитие Азербайджана. А будучи независимой страной, эти ресурсы служат на благосостояние азербайджанского народа.

Об этом сказал Trend депутат Милли Медждлиса (парламента) Азербайджана Азер Бадамов.

Депутат отметил, что если мы обратим внимание на период, когда был подписан "Контракт века", то увидим, что было непросто пригласить в Азербайджан 11 ведущих компаний мира, убедить их вкладывать средства в модернизацию нашей нефтяной отрасли.

"Потому что в то время в регионе не было политической стабильности, и на будущее Азербайджана на международной арене смотрели с неопределенностью. С одной стороны, оккупация наших земель и присутствие беженцев и вынужденных переселенцев, расширение внутренних конфликтов в первые годы независимости, Гянджинские события, эскалация внутренней ситуации до уровня гражданской войны отталкивали ведущие международные компании от вкладывания средств в нашу страну. Но с возвращением к власти великого лидера Гейдара Алиева всему этому был положен конец и это позволило сформировать в стране среду, которая привлекла бы руководителей ведущих нефтяных компаний мира. Соглашение было подписано 20 сентября. В нашу страну поступило 100 миллиардов долларов инвестиций. Эти инвестиции охватили как нефтяной сектор, так и ненефтяной сектор, и начали формироваться основы для развития современного Азербайджана. В мировой практике мы также видели трагическую судьбу многих богатых нефтью и газом стран. Но присутствие во главе государства лидера, взявшего на себя миссию служения народу Азербайджана, позволило чтобы нефтяные ресурсы как национальное достояние служили народу", - сказал он.

По его словам, говоря о важности нефтяного контракта, нельзя не упомянуть вклад в экономическое и социальное развитие страны, обеспечение политической безопасности, укрепление наших позиций в международной политике.

"Этот контракт соединил независимый Азербайджан с остальной частью мира посредством линий экспорта энергии. Строительство Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, а теперь и "Южного газового коридора" внесло в повестку дня вопрос изменения карты мирового экспорта энергоресурсов. "Контракт века" обеспечил нашу экономическую независимость, повысив роль Азербайджана в обеспечении мировой энергетической безопасности. Реконструкция нашей нефтяной промышленности, восстановление выведенных из эксплуатации месторождений советских времен, проведение буровых работ на более глубоких слоях моря и организация независимого экспорта произведенной продукции принесли нашей стране поток валюты в миллиарды долларов. Строительство 17 тысяч километров автомобильных дорог, восстановление исторического "Шелкового пути", постройкой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, укрепление обороноспособности Вооруженных сил, модернизация около 3 700 учебных заведений, реконструкция медицинских учреждений во всех регионах, продолжение строительных работ в сфере газификации, сокращение бедности и безработицы до пяти процентов, решение проблемы питьевой и оросительной воды, обновление системы электроснабжения и введение в действие новых мощностей, резкое развитие аграрного сектора, постройка промышленных парков и увеличение нашего промышленного потенциала, ввод в эксплуатацию новых предприятий, производящих ненефтяные продукты, наличие космических спутников - это вклад в развитие страны нефтяной стратегии, определенной великим лидером. Повышение заработной платы и пенсий, проведение обязательных медицинских осмотров и продолжительность мер по улучшению социального благосостояния людей - это вклады "Контракта века". Именно благодаря нефтяной стратегии рост экономической мощи позволил нашей стране без воздержания говорить свое слово на международной арене и увеличить число друзей, отстаивающих нашу позицию", - сказал депутат.

Бадамов отметил, что подписание "Контракта века" обеспечило безопасность в регионе.

"Этот контракт, утвержденный подписью Гейдара Алиева, на протяжении 26 лет служило благополучию нашего народа и укреплению нашей страны. Второй «Контракт века», вновь подтвержденный подписью Президента Ильхама Алиева три года назад, позволит разрабатывать месторождения Азери-Чираг-Гюнешли и использовать углеводородные ресурсы на благо нашего народа до 2050 года на основе распределения долей. Никто не знает, каким будет мировой спрос на нефть после 2050 года. По мере развития науки и технологий возможности использования альтернативных источников энергии увеличиваются, что приводит к снижению мирового спроса на нефть. Поэтому добыча и экспорт нефти и газа по утвержденным контрактам повысит экономическую мощь нашей страны и позволит экономике страны адаптироваться к вызовам будущего", - добавил депутат.