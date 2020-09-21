Армения готовится к новой войне. Каковы будут последствия? - комментарии

БАКУ /Trend/ - "Они [Армения] готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому".

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Как сообщает в понедельник Trend, помимо действий на линии соприкосновения, армянское государство на протяжении определенного времени готовится к войне. Поправки в закон "Об обороне", которые обязывают столкнувшуюся с проблемами в вопросах мобилизации Армению создать систему формирования вооруженных группировок на добровольной основе, позволяет вооружать людей вплоть до 70-летнего возраста.

Наряду с этим власти Армении осуществляет политику незаконного заселения, чтобы решить проблему в связи с недостатком кадров в армии: - Армения переселяет в Карабах профессиональных боевиков-наемников – ФАКТЫ.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев сказал Trend, что Пашинян делает все, чтобы сорвать переговорный процесс, более того, делает это лицемерно, бесстыдно, на глазах Минской группы ОБСЕ. Почему? Потому что он в панике, понимая, что проиграл. В таком случае его хватает только на провокационные заявления, он остается на повестке, благодаря своими безответственным суждениям.

"Заявления Пашиняна, несомненно, не плод его собственных рассуждений и воображения. Но авторство этих высказываний не суть важно, ведь в любом случае, исходящие из его уст заявления абсурдны. Если эта страна-агрессор игнорирует все основные принципы международного права, забывает о резолюциях ООН и бесстыже выдвигает какие-либо условия в сложившейся ситуации, это говорит о полном отсутствии у ее руководства политической адекватности и чувства ответственности. Весь мир говорит, что Карабах - это Азербайджан. Один лишь Пашинян твердит обратное. Хотя он и сам понимает, что ситуация не может продолжаться таким образом. Пафосные, шаблонные заявления, необоснованные угрозы сильно ему не помогкт Последние события на фронте показали, что военная мощь Армении равна нулю. Без поддержки извне оккупанты отступят, будут разбиты мгновенно", - сказал Мусаев.

Глава азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Турал Гянджалиев говорит, что основная причина неурегулированности армяно-азербайджанского конфликта - ложь и лицемерие находящих у власти в Армении.

"После смены правительства в Армении появились определенные надежды в связи с урегулированием конфликта. Критика неправильной политики предшественников Пашиняна в отношении армяно-азербайджанского конфликта, сообщения о новом подходе к отношениям после того, как он стал главой правительства, породили новые надежды не только в Азербайджане, но и в Минской группе ОБСЕ, которая выступает посредником в урегулировании конфликта. Вскоре мы увидели обратное. Отсутствие прогресса в переговорах по урегулированию конфликта, армянские провокации на линии фронта показали, что Никол Пашинян также пошел по стопам своих предшественников. Я думаю, что если бы Пашинян, как и его предшественники, не был лицемером, лжецом, а главное, держал слово, сегодня мы увидели бы совершенно иную картину урегулирования конфликта. Нынешнее руководство Армении не сознает этой ответственности", - сказал Гянджалиев.

Депутат Кенуль Нуруллаева подчеркивает, что основной причиной военной провокации страны-оккупанта на госгранице в июле стала попытка правительства Пашиняна отомстить после успешной гюннютской операции, проведенной азербайджанской армией. Потому что с первого дня своего избрания премьер-министром Пашинян пытался оправдаться, расценивая победы азербайджанской армии во время апрельских боев и гюннютской операции как ошибку и провал правительства Саргсяна. Однако успешная гюннютская операция азербайджанской армии состоялась через месяц именно после прихода к власти Пашиняна.

"Это подтверждается недавней политикой сосредоточения сил вблизи линии соприкосновения, намеренным изменением демографического состава оккупированных территорий и политикой озвучивания провокационных заявлений официальными лицами страны-оккупанта, которые выдвигают условия в соответствии со своими амплуа. Попытка новой войны в первую очередь направлена ​​на срыв переговорного процесса и сохранение статуса-кво в регионе. Естественно, нынешняя тенденция создает для Азербайджана полную основу для принятия адекватных ситуации мер. Поскольку официальный Баку всегда решительно заявлял, что имитация диалога и смена формата переговоров недопустимы", - сказала Кенуль Нуруллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)