Армения переселяет в Карабах профессиональных боевиков-наемников – ФАКТЫ

БАКУ /Trend/ - О привлечении Арменией профессиональных наемников из-за рубежа известно еще со времен экс-президента Сержа Саргсяна. Так, на одной из встреч с избирателями в ходе своей первой предвыборной кампании Саргсян пообещал привлечь в Карабах 60 тысяч членов РПК (Рабочая партия "Курдистана") из Сирии и Ирака.

Об этом в среду сказал Trend председатель Общественного объединения "Организация защиты исторических и культурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана" Фаиг Исмайлов.

Он отметил, что до привлечения такого количества боевиков нужно было решить их социальные проблемы.

"Таким образом в упраздненных Гадрутском, Аскеранском районах, а также на территории Лачына, Кельбаджара и Губадлы были развернуты масштабные работы по строительству поселков b ремонту многоквартирных домов в Шуше и Ханкенди", - сказал Исмайлов.

Село Забух Лачынского района. В селе разрушаются дома азербайджанцев, на их месте возводится военный поселок.

Исмайлов подчеркнул, что Армения начала заселять Карабах вышеупомянутыми членами РПК и наркоторговцами.

"Фактически, количество переселенных сюда армян примерно в полтора раза больше числа ранее проживающих в Карабахе. Если после Карабахской войны число армян здесь составляло не более 30 тысяч, то на данный момент их численность варьируется в пределах 70-80 тысяч.

Искусственным заселением Карабаха, начатым на оккупированных территориях в 1992 году, армяне нарушают нормы и принципы международного права, Женевскую конвенцию и различные международно-правовые соглашения.

В ходе недавнего расследования вопроса переселения армян из Ливана на оккупированные армянами территории Азербайджана стало ясно, что в Карабах переселяются не гражданские лица, как утверждают армяне, а профессиональные наемные-боевики и их семьи. Такое незаконное заселение квалифицируется в международном праве как военное преступление.

На привлечение из Ливана профессиональных наемных боевиков общеармянский фонд "Айастан" выделил 312 781,15 армянская община Карабаха - 51,3 тысячи, а пресловутая американская модель армянского происхождения Ким Кардашьян - 70 миллионов долларов. За счет этих средств переселенные в Карабах армяне будут воевать против армии Азербайджана", - добавил Исмайлов.

Десятки зданий в Шуше и Ханкенди отремонтированы и приведены в состояние готовности для вселения наемников.

Военный поселок, построенный в селе Ханлыг Губадлинского района

Военный поселок, построенный в селе Мадагиз упраздненного Агдеринского района

Военный поселок, построенный в селе Талыш упраздненного Агдеринского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)