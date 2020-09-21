Новая нефтегазовая стратегия обеспечивает независимость, безопасность и благосостояние Азербайджана — Сахиль Керимли

Политика 21 сентября 2020 20:49 (UTC+04:00)
Новая нефтегазовая стратегия обеспечивает независимость, безопасность и благосостояние Азербайджана — Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Нефть и газ далеко не всегда приносят счастье, благополучие и развитие. Напротив бывают кровавые столкновения, хаос, анархия, гражданские войны, одним словом несчастья. Но азербайджанская нефть и газ уже более 25 лет приносят стране процветание, мощь, благосостояние и стабильность. Причина очевидна — продуманная, решительная стратегия, ориентированная на национальные интересы.

Если основы нефтяной стратегии Азербайджана были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1994 году, то Президент Ильхам Алиев, который успешно и мастерски продолжил эту политику в последующие годы, направил природные ресурсы на укрепление государства, обеспечение достойного уровня жизни граждан. Президент Ильхам Алиев потратил доходы от нефти и газа в правильном направлении, и сегодня мы ясно видим успешные результаты этой совершенной политики во всех сферах общественной жизни.

В частности, последние 17 лет запомнились как грандиозный период в истории современного Азербайджана. Построен независимый, сильный и могучий как никогда прежде Азербайджан. С первого дня своего прихода к власти Президент Ильхам Алиев сдержал свое обещание направить черное золото на развитие человеческого капитала. Прежде всего, добыча нефти и газа обеспечила социальное благосостояние граждан Азербайджана. В стране построена сильная и устойчивая национальная экономика, экономическая модель, способная противостоять негативным последствиям глубокого кризиса в современном мире. Азербайджан крепко стоит на ногах без какой-либо иностранной помощи или финансовой поддержки.

За эти годы благодаря нашим природным ресурсам облик страны полностью изменился, наши города и регионы невероятно обновились и модернизировались. В каждом регионе Азербайджана реализованы инфраструктурные проекты. Построены и введены в эксплуатацию многочисленные производственные объекты, фабрики, социальные объекты, здания общеобразовательных школ, больницы, электростанции, реализованы проекты по устойчивому обеспечению населения питьевой водой и газом. Построены тысячи километров новых и качественных дорог. Эти современные дороги построены даже в самых отдаленных горных деревнях. Обеспечено комфортное и безопасное передвижение людей. Все эти успехи не ускользают от внимания ведущих мировых финансовых институтов и известных рейтинговых агентств. Согласно международным опросам общественного мнения, Азербайджан занимает передовые места в мире по уровню экономического развития, масштабных реформ, благоприятной деловой среды, современных дорог, доступа людей к электроэнергии и другим подобным показателям.

За прошедший период Президент Ильхам Алиев параллельно направил растущий экономический потенциал и бюджетные возможности Азербайджана на создание современной и сильной армии. Сегодня наша армия занимает первое место на Южном Кавказе, а также входит в число пятидесяти сильнейших армий и мира. Наряду с военными целями из бюджета выделяются большие средства на образование. Крупные инвестиции вкладываются в то, чтобы молодое поколение получало современное образование. Полностью обновляется инфраструктура образования страны. Все это - инвестиции в будущее Азербайджана.

Разумеется, обеспечение достойных условий жизни азербайджанского народа и социальной защиты граждан всегда было приоритетом для Президента Ильхама Алиева. В центре государственной политики стоит фактор гражданина. Об этом свидетельствуют принятые Президентом Ильхамом Алиевым серии социальных пакетов, многократное повышение минимального размера заработной платы, пенсий и пособий и других социальных выплат. Социальное обеспечение вынужденных переселенцев, ветеранов и инвалидов войны, семей шехидов, обеспечение этой категории людей современными квартирами, новыми автомобилями также является показателем того, что нефтегазовые доходы служат благосостоянию гражданина.

В период пандемии коронавируса мы в очередной раз стали свидетелями успеха социальной политики азербайджанского государства, его гуманизма и человеколюбивой сущности, того, насколько большое значение оно придает человеческому фактору. Президент Ильхам Алиев с первых дней пандемии заявил, что человеческая жизнь и здоровье граждан превыше всего. Несмотря на экономический регресс, все финансовые ресурсы государства были направлены на борьбу с коронавирусом. Были построены и сданы в эксплуатацию новые коронавирусные больницы и многочисленные медицинские учреждения модульного типа. Созданы предприятия по производству медицинских масок и спецодежды, спирта и других средств защиты. К слову, за очень короткое время. Государство проявило себя во всей своей мощи. Были спасены сотни тысяч жизней. Президент Азербайджана не пожалел бюджетных средств для спасения граждан. Потому что государственный бюджет социально ориентирован. В управлении бюджетом, который с каждым годом растет за счет увеличения нефтегазовых доходов, во главу угла поставлен человеческий фактор и благосостояние граждан.

Сегодня основная часть экономики страны связана с нефтегазовым сектором, и так же будет в предстоящие годы. Правильная нефтегазовая стратегия Президента Ильхама Алиева, новые масштабные проекты в этой сфере вселяют большие надежды на будущее. Закладка на днях Президентом Ильхамом Алиевым основы морских операций месторождения Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева, его участие в отправке в море около месяца назад опорного блока месторождения "Карабах"- красноречивые факты, значение которых трудно переоценить.

Президент Ильхам Алиев превратил наши природные ресурсы в источник благоденствия, развития, прогресса и мощи Азербайджана. Наша страна является незаменимым партнером в мире, единственной сильной державой в регионе. Страна вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы, заново составляет энергетическую карту Европы. Азербайджан является надежным поставщиком нефти и газа для своих партнеров, и эта политика будет успешно продолжена. Наша страна также стала транспортным и грузоперевалочным центром, транзитным коридором. Если раньше мы покупали электроэнергию из-за границы, то сегодня мы ее экспортируем. Все нескончаемые грандиозные проекты, безусловно, служат дальнейшему укреплению азербайджанского государства, независимости, безопасности и процветанию нашей страны, счастливому будущему грядущих поколений.

Сахиль Керимли,

заместитель главного редактора АМИ Trend.

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