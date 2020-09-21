В результате очередной провокации Армении погиб военнослужащий сверхсрочной службы азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - На линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, в направлении государственной границы с Арменией, в результате умышленных действий противника ситуация все больше накаляется, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сегодня в 09:20, в результате очередной провокации противника в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, погиб военнослужащий сверхсрочной службы - младший сержант азербайджанской армии Мамедов Эльшан Али оглу.