Утвержден ряд соглашений между Азербайджаном и Венгрией

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал Указ об утверждении "Соглашения между министерством экономики Азербайджана и министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в сфере индустрии здравоохранения".

Как передает Trend, согласно Указу утверждено "Соглашение между министерством экономики Азербайджана и министерством инноваций и технологий Венгрии о сотрудничестве в сфере индустрии здравоохранения", подписанное 17 июля 2020 года в Баку.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего Указа, министерство экономики обеспечит выполнение его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.

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Президент Ильхам Алиев также подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки".

Указом утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки", подписанный 17 июля 2020 года в Баку.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство здравоохранения обеспечит выполнение его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании внутригосударственных процедур.

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Президент Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об информационном обмене и помощи в получении налоговых требований".

Согласно Указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана и Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии об информационном обмене и помощи в получении налоговых требований", подписанный 17 июля 2020 года в Баку.

После вступления в силу Соглашения, указанного в части первой настоящего Указа, министерство экономики обеспечит выполнение его пунктов.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить правительству Венгрии уведомление о выполнении необходимых для вступления в силу Соглашения внутригосударственных процедур.