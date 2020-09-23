Спикер Парламента: Заявления Пашиняна сводят на нет усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта

БАКУ /Trend/ - Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает создавать серьезные препятствия для любого развития региона. Азербайджан привержен политическому решению конфликта мирным путем. Урегулирование конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана на основании соответствующих резолюций СБ ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Об этом председатель Милли Меджлиса (парламента) Сахиба Гафарова сказала на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

По ее словам, на фоне безуспешной деятельности Минской группы ОБСЕ Россия активно участвует в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта: «Российская сторона приложила много усилий в этой сфере. Вместе с тем последние абсурдные заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, так называемые «семь условий» подрывает все усилия мирового сообщества по мирному разрешению конфликта».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)