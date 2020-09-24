Президент Ильхам Алиев: Между Европейским Союзом и Азербайджаном сейчас существует партнерство очень высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Швеция всегда была активной в вопросах более широкого сотрудничества между Европейским Союзом и нашим регионом. Между Европейским Союзом и Азербайджаном сейчас существует партнерство очень высокого уровня, которое охватывает многие сферы.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Швеция в Азербайджане Кристиана Камилла.

Глава государства выразил надежду на то, что переговоры по новому соглашению будут успешно продолжаться.

«Конечно, ситуация с пандемией вмешалась в наши планы. У нас был введен карантинный режим, который продолжается несколько месяцев. Поэтому у нас не было никаких активных, физических контактов. Однако фактически сотрудничество продолжается. Поэтому уверен, что у нас будет новый формат сотрудничества», - отметил Президент.