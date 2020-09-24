Глава МИД Азербайджана встретился с вице-спикером грузинского парламента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Грузию министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 24 августа встретился с заместителем председателя парламента этой страны Кахой Кукава.

Как сообщили в четверг Trend в МИД, стороны с удовлетворением отметили, что основанные на принципах дружбы и добрососедства отношения между двумя странами еще более укрепились. В этой связи было отмечено, что существующие стратегические отношения между нашими странами, а также совместные региональные проекты с участием обеих стран способствуют миру, безопасности и процветанию в регионе.

Было отмечено, что в основе двусторонних отношений между странами лежит принцип уважения норм и принципов международного права, и было подчеркнуто, что наши страны однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

Коснувшись межпарламентских отношений между Азербайджаном и Грузией, стороны подчеркнули высокий уровень этого сотрудничества и необходимость наращивания двусторонних усилий для его дальнейшего развития. Было отмечено, что азербайджано-грузинские рабочие группы по межпарламентским связям сыграли важную роль в дальнейшем укреплении отношений на высшем уровне между нашими странами.

Вице-спикер парламента Грузии Каха Кукава выразил соболезнования лично министру и народу Азербайджана в связи с событиями в направлении Товузского района Азербайджана, и отметил важность урегулирования существующих в регионе конфликтов мирным путем.

В свою очередь министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркнув, что две страны делят общую историю, культуру и традиции, а также столкнулись с общими угрозами безопасности, отметил в этом контексте нерешенные конфликты в регионе.

Министр проинформировал противную сторону об агрессивной политике Армении, последней военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на международной границе двух стран, а также о нынешней напряженной ситуации в регионе. Было отмечено, что продолжающиеся провокационные заявления и действия нынешнего руководства Армении наносят удары по процессу урегулирования конфликта.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи министр Джейхун Байрамов расписался в памятной книге парламента Грузии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)