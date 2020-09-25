Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными

БАКУ /Trend/ - 24 сентября 2020 года в формате видеоконференции было проведено заседание министров иностранных дел государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором принял участие замминистра иностранных дел Араз Азимов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В связи с тем, что в 2020-2022 годы председательство в СВМДА переходит к Казахстану, на заседании были представлены программа председательства этой страны и приоритеты дальнейшего развития, принято решение об избрании представителя Казахстана - постоянного представителя Казахстана при международных организациях в Вене Кайрата Сарыбека на должность исполнительного директора СВМДА.

Выступая на заседании, Азимов подчеркнул важность развития сотрудничества в рамках СВМДА и повышение эффективности борьбы организации с угрозами и вызовами, с которыми сталкиваются государства-члены организации.

Коснувшись шагов, предпринимаемых Азербайджаном в национальном, двустороннем и многосторонних форматах в сфере борьбы с пандемией COVİD-19, Азимов довел до внимания, что шаги, которые Азербайджан осуществляет по своей инициативе в рамках Движения неприсоединения, в рамках своего председательства, являются хорошим примером для сотрудничества в этой области в рамках СВМДА.

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение поощрению развития и координации региональной и транс-региональной транспортной инфраструктуры, добавил, что сотрудничество в указанных сферах в рамках СВМДА имеет большой потенциал, для его реализации важно продолжить меры по практическому сотрудничеству, добавив, что в этом контексте большое значение имеет обеспечение безопасности транспортной и транзитной инфраструктуры.

Азимов отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является серьезной угрозой для безопасности и стабильности в регионе, привлек внимание к провокационной и агрессивной деятельности нынешнего руководства Армении, целенаправленно обостряющего ситуацию и наносящего ущерб переговорам по мирному урегулированию конфликта: «Такое поведение и заявления руководства Армении, в том числе, демонстративное отклонение предложений, выдвигаемых по урегулированию конфликта, делают переговоры бессмысленными».

Замминистра иностранных дел Азербайджана подчеркнул важность принципиальной позиции и солидарности со стороны членов-государств СВМДА: «Международная общественность, в том числе члены-государства СВМДА, должны предпринять важные шаги для того, чтобы Армения прекратила оккупационную политику».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.