Пакистанский эксперт: Армения - страна, где исламофобия является государственной политикой
БАКУ /Trend/ - Армения - страна, в которой исламофобия является государственной политикой. Армяне разрушают мечети на оккупированных территориях Азербайджана и держат животных, в том числе свиней и коров, в разрушенных мечетях.
Об этом сказал Trend пакистанский эксперт Малик Эйюб Сумбал.
Он отметил, что правительство Армении злоупотребляет религией и демонстрирует всему миру свой фашистский характер.
"В странах, которые используют религию как инструмент против других народов, растет внутренний религиозный экстремизм, что изолирует их от мира. Такого рода тактику использует и Армения. Игра с религиозными чувствами любого народа - позор и преступление. Проявлять неуважение к религиозным ценностям и священным местам недопустимо", - добавил Сумбал.
Эксперт сказал, что в отличие от Армении, свобода вероисповедания, мультикультурализм и уважение к другим религиям в Азербайджане являются одним из приоритетов политики Президента Ильхама Алиева.
"Я был свидетелем того, насколько толерантно азербайджанское общество по отношению к другим религиям, представители каждой религии свободно отправляют свои религиозные обряды в Азербайджане", - сказал он.
(Автор: Эльчин Мехтиев)