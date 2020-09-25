Пакистанский эксперт: Армения - страна, где исламофобия является государственной политикой

БАКУ /Trend/ - Армения - страна, в которой исламофобия является государственной политикой. Армяне разрушают мечети на оккупированных территориях Азербайджана и держат животных, в том числе свиней и коров, в разрушенных мечетях.

Об этом сказал Trend пакистанский эксперт Малик Эйюб Сумбал.

Он отметил, что правительство Армении злоупотребляет религией и демонстрирует всему миру свой фашистский характер.

"В странах, которые используют религию как инструмент против других народов, растет внутренний религиозный экстремизм, что изолирует их от мира. Такого рода тактику использует и Армения. Игра с религиозными чувствами любого народа - позор и преступление. Проявлять неуважение к религиозным ценностям и священным местам недопустимо", - добавил Сумбал.

Эксперт сказал, что в отличие от Армении, свобода вероисповедания, мультикультурализм и уважение к другим религиям в Азербайджане являются одним из приоритетов политики Президента Ильхама Алиева.

"Я был свидетелем того, насколько толерантно азербайджанское общество по отношению к другим религиям, представители каждой религии свободно отправляют свои религиозные обряды в Азербайджане", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)