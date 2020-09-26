Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования Украине
БАКУ / Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Украине в связи авиакатастрофой.
Он поделился публикацией по этому поводу на свой странице в Twitter, сообщает в субботу Trend.
«Глубоко опечалены в связи с погибшими в результате трагической авиакатастрофы в Харькове. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Выражаем поддержку и солидарность правительству и народу Украины», - написал глава МИД.
Напомним, что вчера недалеко от города Чугуев Харьковской области потерпел крушение военный самолет Ан-26. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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