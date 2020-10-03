Президент Ильхам Алиев: Восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно называется Суговушан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 3 октября 2020 года восстанавливаю историческое название Мадагиза. Отныне оно будет называться Суговушан. Карабах – это Азербайджан!

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана написал на своей странице в Твиттере.