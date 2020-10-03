Латвийский депутат: Чувство безнаказанности подвигло армянское руководство на последнюю военную авантюру

БАКУ/Trend/- Именно чувство безнаказанности как результат бездействия международного сообщества подвигло армянское руководство на последнюю военную авантюру.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Сейма Латвии, член латвийской делегации в Парламентской Ассамблее Организации по Безопасности и Cотрудничеству в Европе Роман Наудиньш по поводу недавних военных провокаций Армении против Азербайджана.

“Я очень обеспокоен боевыми действиями, которые начались в дружественном Латвии Азербайджане. Уже несколько дней азербайджанские военные, в ответ на очередную военную авантюру политического руководства Армении, ведут контр-наступательную освободительную операцию на своей суверенной территории, направленную на восстановление суверенитета и международно-признанной территориальной целостности и за освобождение своей территории, которая была оккупирована около 30 лет назад, осуществляя тем самым предусмотренное статьей 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и зачищая свою территорию от незаконного иностранного военного присутствия”,- сказал он.

Депутат напомнил, что в начале 1990-х годов армянские вооруженные формирования оккупировали территорию Нагорного Карабаха и семи приграничных административных районов независимого Азербайджана (составляющую 20 процентов территории страны), которые в территориальном отношении больше, чем сам Нагорный Карабах.

«Из этих районов, вследствие политики этнической чистки со стороны армянских вооруженных формирований, был изгнан почти миллион азербайджанцев, которым впоследствии долгие годы пришлось жить в палаточных городках. Помимо этого, в феврале 1992 года был учинен самый настоящий кровавый геноцид в небольшом городке Ходжалы на территории Нагорного Карабаха, в котором в течение одного дня варварски были убиты более 600 мирных азербайджанцев (включая женщин, стариков и детей) по национальному признаку. В рамках норм международного законодательства люди, ставшие беженцами и вынужденными переселенцами, имеют право вернуться в свои родные дома, вернуть свое имущество, посетить могилы своих близких. Переговоры с Арменией о возвращении этих территорий Азербайджану ведутся с начала 1990-х годов при посредничестве специально созданной для этой цели Минской группы ОБСЕ при со-председательстве США, Франции и России»,- отметил Наудиньш.

Он подчеркнул, что в 1993 году были приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к незамедлительному и безоговорочному выводу оккупационных армянских вооруженных формирований со всех оккупированных территорий Азербайджана: «По сей день переговоры безуспешны вследствие деструктивной позиции Армении, грубо попирающей нормы международного права и игнорирующей резолюции Совбеза ООН. В некоторой степени международное сообщество также должно взять на себя ответственность за ухудшение ситуации между двумя странами. Европейский Союз также был очень пассивен в защите суверенитета и международно признанной территориальной целостности Азербайджанской Республики. Действия были недостаточными и неэффективными. Я считаю, что к руководящим должностным лицам страны-оккупанта - Армении должны были применяться санкции до тех пор, пока они будут проводить политику незаконной оккупации чужих земель. Именно чувство безнаказанности как результат бездействия международного сообщества подвигло армянское руководство на последнюю военную авантюру, являющуюся логическим продолжением их деструктивной и провокационной политики»,- сказал он.

По словам депутата, со своей стороны политики Европейского Союза должны быть решительными и в первую очередь приоритетом выдвигать территориальную целостность суверенных государств.

«Войну между Азербайджаном и Арменией можно остановить даже завтра. Для этого Армения должна вывести свои оккупационные войска с оккупированной территории и сесть за стол переговоров с Азербайджаном»,- сказал он.