Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела армянскими ВС азербайджанского города Гянджа один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает Trend со ссылкой Twitter министерства иностранных дел Азербайджана.

"Один гражданский был убит и четверо получили ранения в результате ракетного обстрела густонаселенного пункта Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного в 60 км от границы с Арменией, со стороны вооруженных сил Армении. Городу нанесен значительный ущерб", - говорится в сообщении МИД.