Хикмет Гаджиев: В результате точного удара азербайджанской армии ранен Араик Арутюнян (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В результате точного удара азербайджанской армии ранен т.н. "глава" режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, Араик Арутюнян.

Об этом в воскресенье сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«Обращаясь к Араику Арутюняну, говорю: ты прятался в бункере, но азербайджанская армия нашла тебя и там. В результате точного удара азербайджанской армии Арутюнян тяжело ранен. Эта участь ожидает и других сепаратистов», - сказал помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)