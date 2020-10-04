МИД Турции: Ракетные удары по Гяндже - яркий пример непризнания Арменией международных законов

БАКУ /Trend/ - Армения - самое большое препятствие на пути к миру и стабильности.

Как сообщает Trend, об этом сказали в министерстве иностранных дел Турции.

В МИД Турции отметили, что факт ракетного обстрела армянскими ВС второго по величине азербайджанского города - Гянджи, и нанесение ударов по мирным жителям, является ярким примером непризнания Арменией международных законов.

Было отмечено, что Турция призывает Армению соблюдать Женевскую конвенцию и не наносить удары по гражданскому населению.

"Как мы и заявляли ранее, есть только одно препятствие на пути к миру - это Армения. Мы полностью поддерживаем Азербайджан", - сказали в МИД Турции.