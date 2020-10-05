Президент Ильхам Алиев: Главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». Сейчас он сбежал и спрятался как мышь

Политика 5 октября 2020 02:36 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». Сейчас он сбежал и спрятался как мышь

БАКУ/Trend/- Главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». А теперь я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Я неоднократно говорил странам-сопредседателям Минской группы, послам-сопредседателям, другим международным организациям, представителям Европейского Союза: повлияйте на Армению, введите санкции, оказывайте давление. Так нельзя. Если не будет сильного влияния, Армения обнаглеет еще больше, будет выдвигать новые претензии. Меня не послушали. Я хотел, чтобы этот вопрос был решен мирным путем. Не послушали. Считали, что азербайджанский народ и я – Президент Азербайджана будем с этим мириться?! Они считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян, и я буду с этим мириться?! Мы что, должны вести переговоры с армянскими палачами, наносящими удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблен, главарь пресловутого режима провел в Шуше свою «инаугурацию». А теперь я посмотрю, где будет проведена инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь. Пусть вылезет наружу! Премьер-министр Армении пускается в пляс в Шуше, в Джидыр-дюзю и считает, что мы с этим будем мириться?! Ошибается! Мы никогда с этим не смиримся. Что означает перенос парламента пресловутой Нагорно-Карабахской республики в Шушу?! Опять же это попытка оскорбить азербайджанский народ. Что означает проложить новую дорогу из Армении в Джебраил? Это означает, что там будет проводиться незаконное заселение. Уже перебрасывают армян из Ливана, из других мест, переселяют в наш древний город, размещают в Шуше, показывают по телевидению, нарушают международные конвенции, попирают Женевскую конвенцию. Кто-то им что-то говорит?! Я поручил всем нашим зарубежным дипломатическим органам – поднимите вопрос в ООН, в ОБСЕ, в Европейском Союзе, в других организациях, скажите, что это незаконно! Незаконное заселение – это преступление. Была ли на это реакция?! Выступила ли Минская группа с каким-либо заявлением?! Не выступила. Выступил ли Европейский Союз?! Не выступил! Сказал, что нас это не интересует»,- сказал глава государства.

«Если не интересует, то пусть и сейчас не интересует. Что вы сейчас засуетились? Что за номера выкидываете? На Азербайджан клевещут, некоторые страны, европейские страны обвиняют нас. Пусть посмотрят в зеркало. Эти обвинения не имеют никаких оснований. Заявления о том, что никто не позволит Азербайджану покорить Нагорный Карабах, не имеют никаких оснований. Нагорный Карабах – наш, это наша земля. Мы должны вернуться туда, возвращаемся и вернемся!» - отметил Президент Ильхам Алиев.

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