Президент Ильхам Алиев: Я считаю, что решение должно быть достигнуто путем переговоров. Однако переговоры должны иметь содержание

БАКУ/Trend/ - Я считаю, что решение должно быть достигнуто путем переговоров. Однако переговоры должны иметь содержание. Слова Армении о том, что «Карабах – это Армения», - это сказал их премьер-министр, - фактически уничтожили принципы решения конфликта. Потому что Минская группа ОБСЕ, странами-сопредседателями которой являются Россия, Соединенные Штаты Америки и Россия, в ходе многолетних переговоров выработала принципы разрешения конфликта, и первым шагом для достижения устойчивого мира в нашем регионе является освобождение оккупированных территорий.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

«Когда премьер-министр Армении, пришедший к власти в результате произошедшего два года назад государственного переворота и «революции», профинансированной Джорджем Соросом, говорит «Карабах – это Армения», то он уничтожает смысл переговоров. Тогда говорить не о чем. Поэтому находящийся у власти в Армении премьер-министр должен серьезно подумать о своем деструктивном поведении, действиях, приведших к военному столкновению. Мы 28 лет находились в процессе переговоров, и у меня был опыт переговоров с двумя бывшими президентами Армении. Мы работали в относительно приемлемой форме для того, чтобы найти путь решения, мы делали небольшие шаги. Мы вместе с посредниками разработали основные принципы разрешения конфликта. А потом два года назад к власти приходит человек с улицы, который не имеет никакого опыта в политической жизни, который на протяжении всей своей жизни не руководил даже небольшой компанией, не имеет никакого представления о геополитике, международных отношениях, и начинает разрушать свою страну», - сказал глава государства.