Армянская армия признала свое отступление
БАКУ /Trend/ - Армянская сторона официально признала отступление своих войск.
Как сообщает в понедельник Trend ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана проводят "тактическое отступление" на ряде участков линии соприкосновения. Об этом заявил "спикер" главаря карабахских сепаратистов Ваграм Погосян.
То, что Погосян назвал "тактическим отступлением", на самом деле бегство ВС Армении от сокрушительных ударов азербайджанской армии.
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