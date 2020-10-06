Азербайджанский депутат: У Армении нет иного пути, кроме выполнения условий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Контрнаступательные операции ВС Азербайджана сопровождаются сокрушительными ударами по армянским вооруженным силам. В армянской армии хаос и дезертирство достигли критической точки. За последнюю неделю в Армении зарегистрировано более 4 тысяч фактов дезертирства, в отношении 2 тысяч военных возбуждены уголовные дела.

Об этом во вторник сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Кёнуль Нуруллаева.

По ее словам, это означает, что армянский солдат и армянская молодежь не хочет умирать на чужой земле: «Премьер-министр страны оккупанта Никол Пашинян пытается восстановить режим прекращения огня. Но, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, режим прекращение огня может быть восстановлен на определенных условиях, темой для обсуждения не может быть только восстановление режима прекращения огня. В действительности, проведение Азербайджаном мирных переговоров с агрессором за одним столом в течение почти 30 лет было самой большой уступкой. Однако, Армения не смогла правильно оценить это, как и возможности, предоставленные режимом прекращения огня, и интенсивными провокациями сорвала мирное урегулирование конфликта».

Депутат добавила, что сегодня у Азербайджана конкретные и справедливые требования, которые Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Ильхам Алиев повторил во время интервью турецкому телеканалу TRT Haber – Азербайджану должны быть даны очень серьезные гарантии: "Международные посредники должны подтвердить эти гарантии. В то же время нам должны предоставить график выхода Армении с оккупированных территорий - в какой день из какого региона она выйдет."

"Только в этом случае может идти речь о прекращении военных операций. Это условие Азербайджана опирается на международное право, и в нынешних условиях у руководства Армении нет иного пути, как выполнить справедливые условия Азербайджана. Пашинян должен извиниться перед азербайджанский народом, сказав, что «Карабах – не Армения!» Это справедливое требования азербайджанского народа, потому что Пашинян, пытающийся представить Нагорный Карабах как Армению, этой провокационной позицией несет ответственность перед азербайджанским народом, перед более чем одним миллионом беженцев и вынужденных переселенцев", - добавила она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)