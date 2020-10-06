Хикмет Гаджиев: Amnesty International еще раз показала, что только на бумаге независимая, а фактически - проармянская организация (версия 2)

(Первая версия в 11:46)

БАКУ /Trend/ - "Amnesty International еще раз показала, что только на бумаге независимая, а фактически - проармянская организация, односторонне и предвзято выступающая с позиции двойных стандартов.

Об этом во вторник сказал Trend помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя обращение "Amnesty International", совершенно далекое от действительности в отношении военной агрессии, совершенной Арменией против Азербайджана 27 сентября.

Гаджиев отметил, что специально называя себя неправительственной организацией, "Amnesty International" в действительности выполняя политические заказы, наносит удар по философии НПО: «Мы опровергаем это обращение "Amnesty International". Азербайджанские вооруженные силы сражаются на своей территории для восстановления территориальной целостности страны, и с высокой точностью наносят удары только по легитимным военным целям. Азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население и объекты и не использует кассетные боеприпасы".