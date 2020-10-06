На территории Геранбойского района обнаружен кассетный снаряд - АНАМА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии позиции азербайджанской армии на всей линии соприкосновения. Взяв на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, ВС Армении обстреляли города, районы и села Азербайджана ракетами и снарядами. С этой даты при Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) созданы специальные мобильные группы, а также в Генеральном штабе создан специальный оперативный штаб. На основании поступивших звонков и обращений проводятся оперативно-розыскные выезды.

Об этом во вторник сказал Trend начальник оперативного штаба АНАМА Идрис Исмаилов.

По его словам, во время ракетных обстрелов вооруженные силы Армении применяют кассетные боеголовки. В настоящее время в двух населенных пунктах на территории Геранбойского района обнаружены кассетные снаряды. После завершения соответствующих работ об этом будет предоставлена подробная информация.

Исмаилов подчеркнул, что кассетные части таких бомб и ранее были обнаружены в Бейлаганском районе. Помимо этого, при ракетном обстреле Гянджи были использованы запрещенные международными конвенциями кассетные боеголовки. В целом кассетные бомбы относятся к классу запрещенных бомб. Согласно Женевской конвенции 1949 года их запрещается использовать в отношении территорий, на которых проживает гражданское население.

"Всего с 27 сентября по пятое октября в агентство поступило 258 сигналов (оперативных вызовов) экстренной помощи, на основании этих вызовов проводились оперативно-розыскные операции. В ходе этих операций был произведен осмотр жилых домов и приусадебных участков на территории городов Агдам, Агдаш, Агджабеди, Барда, Бейлаган, Билясувар, Геранбой, Нафталан, Физули, Тертер, Гянджа и Мингячевир, территории вблизи нефтепроводов, Мингячевирской ГЭЦ, посевные и пастбищные участки, придорожная и другие территории. В ходе осмотров было обнаружено 67 единиц различного вида не разорвавшихся военных боеприпасов, два радиопеленгатора, используемого в военных целях, а также фрагменты 94 единиц не разорвавшихся снарядов.

В настоящее время поисковые работы в регионах продолжают 24 оперативно-розыскных групп агентства.

Сбрасывание кассетных бомб на населенные пункты и густонаселенные районы Азербайджана является военным преступлением со стороны вооруженных сил Армении. Кассетные бомбы крайне опасны для мирного населения. Эти бомбы состоят из большого количества небольших бомб и благодаря этой особенности данный тип оружия может вызывать большие разрушения на обширных территориях", - сказал Исмаилов.

(Текст: Турал Гараджаев)