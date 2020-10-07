Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа.

Как передает в в среду Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа. Ракеты упали в 10 метрах от трубопровода БТД на территории Евлахского района. Более 300 осколков кассетных ракет были разбросаны вокруг. Трубопровод не поврежден. На месте работает ANAMA. Отчаянные попытки Армении атаковать энергетическую инфраструктуру", - написал он.

Гаджиев отметил, что в двух случаях ракетные снаряды с кассетными боеприпасами, выпущенные Арменией, были зарегистрированы в окрестностях Геранбойского района недалеко от сел. "Армения активно применяет кассетные боеприпасы против жилых районов Азербайджана. Факты зафиксированы на местах, работает ANAMA", - добавил он.