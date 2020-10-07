Армения занимается "героическим возвращением" утраченных позиций в виртуальном мире - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Фантазия у официальных лиц министерства обороны Армении неисчерпаема.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, официальные лица Армении, попав в безвыходную ситуацию из-за неудач ее оккупационной армии, находят утешение в распространении вымышленной и фантастической информации. Очевидным становится то, что представитель минобороны Армении занимается в виртуальном мире «героическим возвращением» утраченных армянской армией позиций.

"По сути, распространение им фантастической информации о "героическом возвращении" той или иной позиции уже является подтверждением потери этих позиций армянской армией. Распространение так называемым режимом и официальными лицами Армении разнородной и противоречивой информации вновь доказывает - в насколько плачевном положении находятся сегодня ВС Армении", - сказали в министерстве обороны Азербайджана.