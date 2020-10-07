Президент Ильхам Алиев: В первую очередь Турция и Россия могут реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации

БАКУ /Trend/ - Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что мы не выходим из переговорного процесса, мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием. Мы не можем еще 30 лет сидеть и ждать, когда на Армению будет оказано соответствующее воздействие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Первый канал» России.

«С учетом того, что нынешняя посредническая миссия на протяжении 28 лет не привела ни к каким результатам, а привела либо к бездействию, тому, что мы имеем сейчас, конечно, мы должны исходить из прагматического подхода - кто может реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации, для установления прочного мира, для развития сотрудничества. И, конечно, в первую очередь, я считаю, это Турция и Россия», - сказал он.