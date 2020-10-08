Президент Ильхам Алиев руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас

БАКУ /Trend/ - Хочу сказать руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу CNN Türk.

«Два года назад, в наших первых контактах после его [Пашинян] прихода к власти у нас была с ним, считаю, очень хорошая беседа. У меня были надежды на то, что он, как новый премьер-министр, внесет поправки, изменения в захватническую политику Армении, поймет, что пока этот конфликт не будет решен, мир в регионе не наступит, как человек пришедший к власти в результате переворота, давший большие обещания, не сможет их выполнить, потому что если связи между Азербайджаном и Арменией не нормализуются, то об экономическом развитии Армении не стоит и говорить. Я надеялся, что он понимает это, и первые месседжи, поступавшие из Армении, были очень позитивными. А мы проявили выдержку, учитывая их просьбу, укрепили режим прекращения огня. Можно сказать, в последние два года режим прекращения огня строго соблюдался. Сопредседатели Минской группы тоже отмечали это в своих заявлениях. Но что произошло потом? Мы поняли, что он обманул нас. Но считаю, что это очень ошибочный путь в политике. Нельзя обманывать. Наши слова не расходятся с делами. Но данные нам слова оказались ложью, его слова «Карабах – это Армения, и точка» фактически положили конец переговорам. После этого были другие провокационные заявления, в том числе такие, как Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, то есть, с так называемой «Нагорно-Карабахской республикой». А это был удар по формату переговоров. Не только мы, но и Минская группа выступила против этого. Затем в июле они совершили военную провокацию в Товузе, в августе направили диверсионную группу, а в прошлом месяце уже осуществили широкомасштабное наступление. Поэтому я сказал ему все. Обращаясь к армянскому народу, хочу сказать, чтобы они привлекли свое правительство к ответственности, потребовали от него остановить огонь, прекратить оккупацию, не отправляли на войну своих детей, не посылали их в Азербайджан, потому что сегодня так называемая «армия Нагорно-Карабахской республики» на 90 процентов состоит из граждан Армении. То есть, нет понятия «армия Нагорного Карабаха». Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться против нас на азербайджанской земле? Поэтому хочу сказать армянскому народу, что сегодня армяне спокойно живут и впредь будут жить в Азербайджане. Азербайджанское государство делает все возможное для их нормальной жизни. Хочу сказать руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас», - сказал глава государства.