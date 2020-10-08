Обстрел гражданского населения Азербайджана со стороны ВС Армении в центре внимания японских СМИ

БАКУ /Trend/ - На японском YouTube канале "Преодолевающие границы", у которого свыше 30 тысяч подписчиков, состоялась трансляция передача "Нагорно-карабахский конфликт расширяется - крупные города Азербайджана подвергаются обстрелу".

Как передает в четверг Trend, ведущий программы К. Ишида сообщил, что называющая себя "независимым государством" т.н. "нагорно-карабахская республика" не признана ни одной страной, и является общепризнанной на международном уровне территорией Азербайджана.

Ишида довел до сведения аудитории, что в последнее время некоторые СМИ распространяют информацию о том, что с азербайджанской стороны участие в боях принимают сирийские террористы или турецкие военнослужащие, и что все это является клеветой и дезинформацией. В частности было отмечено, что в результате умышленного ракетного и артиллерийского обстрела густонаселенных городов и районов Азербайджана убиты немало гражданских лиц, множество получили ранения различной степени тяжести, разрушено свыше 300 жилых зданий и объектов.

(Текст: Турал Гараджаев)