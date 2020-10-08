Президент Ильхам Алиев: Мы находимся не на армянской, а на своей земле

БАКУ /Trend/ - Мы находимся не на армянской, а на своей земле.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

«Мы не несем ответственности за начало войны. Как я уже сказал, мы подверглись физическому нападению армянской армии, находящейся на оккупированных территориях Азербайджана. Кроме того, нынешний режим в Армении сделал все возможное для срыва переговорного процесса. Ровно год назад премьер-министр Армении заявил на акции, проведенной на оккупированной территории Азербайджана, что “Карабах – это Армения”. Это заявление фактически уничтожило переговорный процесс, потому что находящиеся на столе переговоров принципы, являющиеся основой для урегулирования конфликта, требуют возвращения оккупированных территорий Азербайджану. Когда премьер-министр Армении говорит, что Азербайджану не будет возвращен ни один сантиметр земли, что “Карабах – это Армения”, когда они организуют расселение иностранцев на оккупированных территориях, что считается грубым нарушением Женевской конвенции, то уничтожают переговорный процесс. Затем, чтобы обвинить нас в этом, они трижды совершили нападение на нас – в июле, августе и сентябре. Когда мы нанесли им поражение на поле боя, они стали звонить всем и умолять, чтобы остановить Азербайджан. Мы хотим остановиться, но мы хотим прекращения оккупации. Поэтому основной месседж в адрес Армении должен заключаться в том, что мы находимся не на армянской, а на своей земле. На протяжении 27 лет наша земля…»,- сказал глава государства.