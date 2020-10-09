Пашинян сдался Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что он решительный, сильный политик и мудрый глава государства, сообщает в пятницу Trend.

Бои, начавшиеся 27 сентября в результате широкомасштабных провокаций Армении против Азербайджана, большие потери Армении как в живой силе, так и в военной технике, поставили премьер-министра Никола Пашиняна в безвыходное положение.

Понимая свой провал, Пашинян поднимает белый флаг. Потерпев тяжелое поражение, как на поле боя, так и на политической арене, Пашинян бьется как рыба об лёд. Армянский премьер, который в последнее время говорил на языке «условий», теперь попал в жалкое, безвыходное положение и близок к капитуляции.

Благодаря решительной и принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева, его неустанной деятельности, были устранены все попытки руководства Армении поставить «условия» Азербайджану, изменить формат переговорного процесса. Не выдержав натиска азербайджанской армии, Армения сама уже умоляет о переговорах на условиях, выдвигаемых Азербайджаном. Не осталось ни одной ведущей страны, к лидеру которой не обратился бы Пашинян с мольбой позвонить Президенту Ильхаму Алиеву и просить о возобновлении переговоров и об установлении режима прекращения огня. Но Президент Ильхам Алиев не сошел со своей позиции, опирающейся на интересы народа. Переговорный процесс будет продолжен на основании базовых принципов, Хельсинкского заключительного акта и резолюций СБ ООН. По требованию Президента Ильхама Алиева, в рамках переговорного процесса должен быть составлен график, в соответствии с которым армянские войска будут выведены с оккупированных территорий Азербайджана.

Несмотря на давление, оказываемое государствами и серьезными международными силами, покровительствующими Армении, Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал мощную политическую волю, принципиальность и решимость. Для Президента Ильхама Алиева национальные интересы Азербайджана превыше всего. Вооруженные Силы Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего за 13 дней разгромили армию Армении, которая при поддержке ее покровителей просуществовала около 30 лет. Теперь Армении нужны будут десятилетия, чтобы вновь создать свою армию.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)