Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями - глава МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что Армения обманывает свой народ, информируя его о несуществующих "успехах": "Тем самым они пытаются отправлять внутренней аудитории положительные месседжи. Это подтверждает тяжесть их положения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)