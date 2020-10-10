Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями - глава МИД Азербайджана (версия 2)

Политика 10 октября 2020 16:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:50)

БАКУ /Trend/ - Если Армения не будет соблюдать режим прекращения огня, то столкнется с горькими последствиями.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что Армения обманывает свой народ, информируя его о несуществующих "успехах": "Тем самым они пытаются отправлять внутренней аудитории положительные месседжи. Это подтверждает тяжесть их положения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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