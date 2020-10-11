Армения совершает преступления против гражданского населения Азербайджана - Кямран Алиев
БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял гуманитарный режим прекращения огня, чтобы показать международному сообществу, что не хочет решения вопроса только войной.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Однако Армения не хочет воспользоваться этим шансом, добавил он.
Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.
"Хочу отметить, что страны-сопредседатели и те, кто поддерживает Армению, должны осудить этот акт и ввести санкции против нее. Эта провокация со стороны Армении является преступлением".
(Автор: Джейхун Алекберов)
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