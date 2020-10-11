Армения совершает преступления против гражданского населения Азербайджана - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан принял гуманитарный режим прекращения огня, чтобы показать международному сообществу, что не хочет решения вопроса только войной.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Однако Армения не хочет воспользоваться этим шансом, добавил он.

Отметим, что в результате ночного ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителей города.

"Хочу отметить, что страны-сопредседатели и те, кто поддерживает Армению, должны осудить этот акт и ввести санкции против нее. Эта провокация со стороны Армении является преступлением".

(Автор: Джейхун Алекберов)