Армянские ВС вновь напали ночью на азербайджанских мирных жителей, как это было и во время Ходжалинского геноцида - депутат

БАКУ /Trend/ - Несмотря на объявление режима прекращения огня по гуманитарным соображениям, армянская сторона, в очередной раз нарушив все нормы международного права, нанесла удар по мирному населению Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Депутат отметил, что ракетный обстрел, которому армянские ВС подвергли мирных людей посреди ночи в Гяндже, является террористическим актом:

"Это очередной геноцид, совершенный Арменией против азербайджанского народа. Армения, проводя свою гнусную, варварскую политику, в очередной раз напала ночью на мирных жителей Азербайджана, как это было и во время Ходжалинского геноцида. Международное сообщество должно пресечь армянский террор. Армения, несмотря на последний шанс, данный ей Азербайджаном, продолжает совершать гнусные действия. Если Армения не прекратит свои провокации, она получит от азербайджанской армии адекватный ответ", - сказал Османов.

Отметим, что в результате ракетного обстрела Гянджи армянскими ВС погибли 9, получили ранения 34 мирных жителя города.

(Автор: Эльчин Мехтиев)