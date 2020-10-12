Хештег #PrayForGanja стал мировым трендом, написано более 1 млн твитов

БАКУ /Trend/ - Хештег #PrayForGanja стал мировым трендом, с ним было написано 1 миллион 240 тысяч твитов, сообщает в понедельник Trend.

Количество информации, которая началась распространяться в рамках кампании в социальных сетях в связи с ракетным обстрелом гражданского населения Гянджи армянскими вооруженными силами, перевалило за один миллион.

Ракета, выпущенная ВС Армении по Гяндже, полностью разрушила жилое здание. В результате погибли 9, ранены 34 человека, включая 16 женщин, 6 малолетних детей. Также нанесен ущерб более чем 10 многоквартирных зданий и более чем 100 объектам различного назначения.

После этого азербайджанцы начали в социальных сетях кампанию под хештегом #PrayForGanja, чтобы мировое сообщество отреагировало на это событие.

В микроблоге "Twitter" твиты с этим хештегом стали трендом, заняв первое место среди обсуждаемых тем.

(Текст: Кямаля Сеидова.)