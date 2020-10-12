АН Азербайджана обратилась к Академиям наук ряда стран

БАКУ /Trend/ - Профсоюз Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) обратился к профсоюзам Академий наук России, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в связи с армянскими провокациями, сообщает в понедельник Trend.

В обращении говорится, что с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении осуществляют военные провокации на линии фронта и обстреливают азербайджанские населенные пункты. В результате тяжелого артиллерийского обстрела среди мирных жителей есть многочисленные погибшие и раненые, также гражданским объектам, жилым зданиям, различным сооружениям, в том числе объектам материального культурного наследия нанесен ущерб: "В ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта армянская сторона подвергает обстрелу мирное население городов и селений Азербайджана с территории Армении. В отличие от армянских подразделений, Азербайджан берет на прицел только военные объекты и огневые точки на своей территории, из которых ведется огонь. Наряду с этим, Армения использует боевиков и наемников из других стран, о чем заявляли и представители Еревана. Армянской стороной нарушены резолюции 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН об освобождении оккупированных территорий Азербайджана, а обстрелы гражданских лиц и объектов, исторических памятников являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в том числе - Гаагской конвенции ЮНЕСКО 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и ее Второго протокола, подписанного в 1999 году".

В обращении подчеркивается, что Нагорный Карабах, являясь неотъемлемой составной частью всего Карабаха, является одним из древнейших регионов и очагов культуры Азербайджана: "В 1923 году, при советской власти, в нагорной части Карабаха на территории в 4,4 тыс. км² была создана Нагорно-Карабахская Автономная Область (НКАО), что способствовало зарождению сепаратистских настроений. Очень важно отметить, что вооруженные силы Армении оккупировали еще 7 прилегающих районов, не имеющих никакого отношения к Нагорному Карабаху, в которых, по сути, вообще отсутствовало армянское население, и нагло попирая все нормы международного права, захватили почти 20% территории суверенного Азербайджана. По сути, в корне проблемы лежит желание части армян, переселенных в Карабах, присвоить азербайджанские земли".

Как подчеркивается в документе, несмотря на многолетние миротворческие старания Азербайджана, Армения своей деструктивной политикой препятствует поэтапному решению конфликта, посредством политических и военных провокаций стремится нарушить переговорный процесс, сохранив нынешний статус-кво, основанный на оккупации территорий Азербайджана: "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в рамках международно признанных границ и территориальной целостности Азербайджана. Мировое сообщество однозначно признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Президент Ильхам Алиев открыто заявил, что «Территориальная целостность не является и никогда не станет предметом дискуссий. Азербайджан не отступит от этой позиции. В вопросе территориальной целостности никаких уступок не будет».

Сообщается, что на территории Азербайджана проживает множество национальностей и этнических групп, отношение к гражданам армянской национальности, проживающим на оккупированных территориях Азербайджана, было и будет, таким же, как и ко всем гражданам страны: "К нашим гражданам армянской национальности, сейчас находящимся на оккупированных территориях Азербайджана, без каких-либо оговорок, будет такое же отношение, как и ко всем гражданам Азербайджана других национальностей. Так было всегда и так будет. Учитывая все вышеизложенное, убедительная просьба ко всем кругам научной и творческой интеллигенции, ко всем здравомыслящим людям - не оставаться безучастными к происходящему на территории нашего государства, быть объективными и беспристрастными, чтобы скорейшим образом прекратилась продолжающаяся около 30 лет агрессия Армении и произошла деоккупация международно признанных территорий Азербайджана".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)