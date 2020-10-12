Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с ракетным обстрелом Гянджи

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО направили обращение международным организациям в связи с гибелью женщин и детей в Гяндже в результате ракетного обстрела Армении, сообщает в понедельник Trend.

Обращение адресовано председателю правления Международной организации спасения детей, президенту Международного бюро по правам ребенка, президенту «SOS Детские деревни», исполнительному директору Фонда защиты детей и президенту Глобального фонда для детей.

В обращении говорится, что НПО, защищающие права женщин и детей в Азербайджане, выражают большую обеспокоенность в связи с тем, что в результате военной провокации Армении против Азербайджана, начавшейся с 27 сентября, ситуация в регионе очень обострилась и возобновились военные операции. Для приостановления военных операций и предотвращения человеческих потерь по инициативе президента России 9 октября в Москве была проведена трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении по объявлению гуманитарного режима прекращения огня. Однако несмотря на достигнутую договоренность, Армения, как всегда прибегнув к провокации, нарушила режим прекращения огня, продолжает подвергать артиллерийскому и ракетному обстрелу села и районы вдоль фронта, а также города, находящиеся вдали от линии фронта. Около 2 часов 11 октября по приказу политического и военного руководства Армении ракетному обстрелу подвергся второй по величине город Азербайджана – Гянджа, находящийся в 80 км от линии фронта. В результате были разрушены три жилых здания, погибли 9 человек, включая 4 женщин, ранены 34 человека, 16 из которых женщины и 6 – дети.

Подписавшие обращение призвали НПО, занимающиеся защитой прав детей и женщин, осудить это преступное деяние Армении, которая нарушает режим прекращения огня, убивает много детей и женщин, возвысить свой голос протеста, чтобы международное сообщество не оставалось безучастным к армянскому зверству и вандализму, в рамках мандата остановить захватническую Армению.

К обращению приложены фотографии о вандализме Армении в Гяндже.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )